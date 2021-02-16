Федерация бокса запланировала рекордную по масштабу тренировку в РФ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Федерация бокса России договорилась с руководством Кемеровской области о проведении тренировки по боксу, которая, как анонсируется, будет самой масштабной.

Как сообщила пресс-служба Федерации, тренировка пройдет в Кемерове 22 июля в рамках Международного дня бокса.

"В ней примут участие 15 000 человек", - говорится в сообщении.

На тренировку для фиксации рекорда будет приглашен представитель от Книги рекордов Гиннеса, который зафиксирует новый рекорд.

"Напомним, что предыдущий рекорд был установлен в 2017 году на Красной площади (в Москве). Тогда в массовой тренировке приняли участие более 3 000 человек", - говорится в сообщении.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, перед организацией "стоит задача популяризировать бокс, особенно в отдаленных уголках нашей страны". "Поскольку Кемеровская область - ключевой регион по развитию бокса в России и одна из столиц бокса в стране, мы решили провести масштабный и яркий праздник бокса именно в Кузбассе. Будем рады, если инициативу по массовой тренировке подхватят другие регионы", - отметил он.

"Боксёрская общественность поддержит эту идею, к тому же мы единственнная Федерация, которая имеет представительство во всех 85 субъектах России, поэтому ресурсы для организации есть", - заявил Щекутьев.

Отмечается, что в 2021 году с 26 августа по 5 сентября в Кемерове пройдет чемпионат России по боксу, приуроченный к 300-летию Кузбасса и ко Дню шахтера. На чемпионат приедет 320 лучших боксеров со всех регионов России, а также тренеры и судьи. Призовой фонд составит 10 миллионов рублей, кроме того, победители в каждой из 10 весовых категорий получат по автомобилю.