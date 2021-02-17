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Циципас победил Надаля и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Греческий теннисист Стефанос Циципас завоевал путевку в полуфинал турнира Большого шлема Australian Open.

В четвертьфинале соревнования он одолел испанца Рафаэля Надаля – 3:6, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:5.

Циципас является пятой ракеткой мира, Надаль – на второй строчке мирового рейтинга.

В полуфинале грек сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который сейчас является четвертой ракеткой мира, но уже обеспечил себе попадание в топ-3 рейтинга ATP. Ранее Циципас и Медведев в официальных турнирах сыграли друг с другом шесть раз. Счет по победам – 5-1 в пользу россиянина.

В другом матче 1/2 финала 114-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев сыграет с лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем.

Australian Open-2021 стал первым в истории Открытого чемпионата Австралии, где полуфинал попали два россиянина.

теннис Australian Open

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