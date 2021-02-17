Отстрелявший без промахов россиянин Халили стал шестым в индивидуальной гонке на ЧМ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Саид Халили стал шестым в индивидуальной гонке (дистанция – 20 км), прошедшей в словенской Поклюке в рамках чемпионата мира.

На четырех огневых рубежах он не допустил ни одного промаха, однако отстал от победителя гонки, норвежца Стурлы Холма Легрейда на 1 минуту 45,3 секунды.

Норвежский биатлонист также поразил все мишени, дистанцию преодолел за 49 минут 27,6 секунды.

Вторым стал немец Арнд Пайффер, который не промахнулся ни разу и отстал от норвежца на 16,9 секунды.

Бронзу занял еще один представитель Норвегии Йоханнес Дале. С одним промахом он проиграл своему соотечественнику 40,9 секунды.

Остальные россияне, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 16.Евгений Гараничев (2 промаха), 31.Александр Логинов (3), 61.Матвей Елисеев (3).

Россияне по-прежнему не завоевали ни одной медали на ЧМ, стартовавшем 10 февраля.

В связи с решением CAS, запрещающим российским атлетам на чемпионатах мира выступать под официальной символикой страны, сборная в Поклюке представлена под флагом RBU (англоязычное наименование СБР). Полное название - "Союз биатлонистов России" - использовать нельзя.