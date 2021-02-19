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Игроком недели в Лиге чемпионов признан автор трех голов в ворота "Барселоны"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА, сообщает пресс-служба турнира.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ против "Барселоны" в гостях Мбаппе оформил хет-трик, а ПСЖ победил с крупным счетом 4:1.

Также на звание игрока недели претендовали нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах, форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холлан и полузащитник "Порту" Сержиу Оливейра.

Матчами вторника и среды Лига чемпионов возобновила свой турнир после традиционного ухода на зимнюю паузу.

Российские клубы по итогам группового этапа не смогли добиться путевки в плей-офф ЛЧ.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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