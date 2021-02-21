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Кокляев победил Тарасова на бойцовском турнире

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пауэрлифтер Михаил Кокляев одержал победу над видеоблогером и бойцом смешанных единоборств Артемом Тарасовым в рамках прошедшего в Москве турнира по правилам бокса.

Бой растянулся на все четыре изначально запланированные раунды. Победа была присуждена Кокляеву решением судей.

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