Кокляев победил Тарасова на бойцовском турнире
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пауэрлифтер Михаил Кокляев одержал победу над видеоблогером и бойцом смешанных единоборств Артемом Тарасовым в рамках прошедшего в Москве турнира по правилам бокса.
Бой растянулся на все четыре изначально запланированные раунды. Победа была присуждена Кокляеву решением судей.
Тяжелоатлет Михаил Кокляев победил по очкам блогера и бойца ММА Артема Тарасоваhttps://t.co/13KM82TEVn pic.twitter.com/z6VzhFpRXq— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 20, 2021