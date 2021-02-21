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Норвежский биатлонист Легрейд стал чемпионом по биатлону в масс-старте

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Норвежец Стурла Холм Легрейд выиграл гонку в формате масс-старт на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.

Легрейд завершил гонку за 36 минут и 27 секунд, допустив один промах. Серебро завоевал Йоханнес Дале (Норвегия), который допустил два промаха и отстал от лидера на 10 секунд. Третьим финишировал француз Кантен Фийон Майе (два промаха и 12 секунд отставания от первого места).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший на девятом месте. Он допустил два промаха и отстал от Легрейда на 50 секунд. Кроме того, 14-е место занял Эдуард Латыпов (два промаха, 1 минута 32 секунды отставания от победителя гонки), 15-м финишировал Матвей Елисеев (три промаха, 1 минута 43 секунды отставания), 20-е место занял Саид Каримулла Халили (три промаха, 2 минуты 19 секунд отставания).

Мужской масс-старт стал последней гонкой на чемпионате мира, который стартовал 10 февраля.

Сборная России в прошедших гонках чемпионата смогла выиграть только одну медаль, завоевав "бронзу" в мужской эстафете.

В связи с решением CAS, запрещающим российским атлетам на чемпионатах мира выступать под официальной символикой страны, сборная в Поклюке представлена под флагом RBU (англоязычное наименование СБР). Полное название - "Союз биатлонистов России" - использовать нельзя.

Стурла Холм Легрейд Александр Логинов Эдуард Латыпов Матвей Елисеев Саид Каримулла Халили

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