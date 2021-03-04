"Фиорентина" с Кокориным проиграла "Роме" в чемпионате Италии

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу "Фиорентина" на своем поле потерпела поражение "Роме".

Результат встречи – 2:1 в пользу "Ромы".

На 48-й минуте игры Леонардо Спинаццола вывел "Рому" вперед. На 60-й минуте его он же сравнял счет, забив в свои ворота. На 88-й победный мяч в составе "Ромы" провел Амаду Диавара.

Россиянин Александр Кокорин, зимой перешедший в "Фиорентину" из московского "Спартака", начал игру в запасе и вышел на поле на 52-й минуте. К настоящему моменту мячи за "Фиорентину" он еще не забивал.

В турнирной таблице "Фиорентина" занимает 14-е место, набрав 25 очков. "Рома" – на пятом месте, 47 баллов.