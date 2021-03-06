ПКР направил на согласование вариант наименования команды на Играх в Токио

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Паралимпийский комитет России утвердил название российской команды на Паралимпийских играх в Токио, сообщает пресс-служба ПКР в субботу.

"Утверждены наименование Паралимпийских команд России: на английском языке "RPC", на русском языке "ПКР", эмблема Паралимпийских команд России в виде сочетания паралимпийского символа "Агитоса" с тремя языками пламени, окрашенными в белый, синий и красный цвета, флаг Паралимпийской команды России", - рассказали в пресс-службе.

Данные материалы будут направлены в Международный паралимпийский комитет на согласование.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством. По решению суда, россиянам на два года запрещено выступать с флагом и гимном РФ. В течении двух лет Россия не может претендовать на проведении у себя Кубков мира и Олимпийских игр.

Паралимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио летом 2020 года, однако, из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год.