Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:46

ПКР направил на согласование вариант наименования команды на Играх в Токио

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Паралимпийский комитет России утвердил название российской команды на Паралимпийских играх в Токио, сообщает пресс-служба ПКР в субботу.

"Утверждены наименование Паралимпийских команд России: на английском языке "RPC", на русском языке "ПКР", эмблема Паралимпийских команд России в виде сочетания паралимпийского символа "Агитоса" с тремя языками пламени, окрашенными в белый, синий и красный цвета, флаг Паралимпийской команды России", - рассказали в пресс-службе.

Данные материалы будут направлены в Международный паралимпийский комитет на согласование.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством. По решению суда, россиянам на два года запрещено выступать с флагом и гимном РФ. В течении двух лет Россия не может претендовать на проведении у себя Кубков мира и Олимпийских игр.

Паралимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио летом 2020 года, однако, из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год.

Токио Олимпиада Паралимпиада ПКР

Новости

Болельщики "Монако" признали россиянина Головина лучшим футболистом февраля

ЦСКА вновь обыграл "Спартак" в Кубке Гагарина

Россия завоевала серебро в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

Россия завоевала серебро в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на ЧМ

Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на ЧМ

Что случилось этой ночью: пятница, 5 марта

ЦСКА потерпел крупнейшее в своей истории поражение в Евролиге

ЦСКА потерпел крупнейшее в своей истории поражение в Евролиге

СКА во второй раз победил минское "Динамо" в 1/8 финала Кубка Гагарина

Россия стала седьмой в женской эстафете на этапе КМ по биатлону

Сборная России по лыжам завоевала серебро в женской эстафете на ЧМ

Сборная России по лыжам завоевала серебро в женской эстафете на ЧМ

Рудковская нашла позитив в уходе Косторной от Плющенко к Тутберидзе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код