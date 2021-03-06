Главный тренер сборной России по регби Линн Джонс увидел прогресс в игре команды

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сборная России по регби улучшила компоненты своей игры, что позволило победить Румынию в стартовом матче чемпионата Европы, заявил главный тренер российской национальной команды Линн Джонс журналистам после окончания игры в Сочи.

"Мы рады, что выиграли. Раньше мы бы не смогли победить в такой игре, где надо постоянно сохранять давление на соперника и концентрацию. Раньше этого не было, а теперь мы эти качества приобрели, что и стало залогом нашей сегодняшней победы", - сказал Джонс.

"Значительная часть проблем сборной России заключалась в вере в себя. Мы прекрасно понимаем, что наша команда улучшила многие компоненты игры. Да, мы не идеальны и нам есть над чем работать. Однако, прогресс нашей сборной очевиден", - добавил он.

"Многие не понимали насколько сильна румынская команды. Неудивительно, что они повели в счете в самом начале игры. До матча и в перерыве я говорил своим игрокам, что исход матча будет решаться в последние десять минут и их слаженные действия в эти минуты будут решающими", - отметил Джонс.

Валлийский специалист поздравил болельщиков сборной России и призвал их отметить первую победу национальной команды в 2021 году.

"Сейчас я счастлив за команду и нашу федерацию, а также за всех русских болельщиков. Ранее у нас была черная полоса, плохие результаты, сейчас мы показали хорошую игру и поэтому я прошу русских болельщиков хорошо отметить нашу победу", - заявил он.

Ранее в субботу сборная России обыграла Румынию со счетом 18:13.

Ранее федерации регби России и Румынии достигли договоренности о розыгрыше Кубка Киселева, победитель которого будет определяться каждый год в официальных встречах команд. Таким образом, первый трофей достался российской команде.

Граф Павел Киселев - русский государственный деятель, генерал-адъютант, генерал от инфантерии. В 1829-1834 годах он управлял Дунайскими княжествами, находившимися под протекторатом России.

20 марта команда Лина Джонса в Калининграде на стадионе "Калининград" примет сборную Грузии.

Чемпионаты Европы 2021 и 2022 годов являются отборочными к Кубку мира по регби 2023 года, который пройдет во Франции.