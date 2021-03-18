Женский гандбольный ЦСКА уволил главного тренера Яна Лесли

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Датский специалист Ян Лесли покинул пост главного тренера женского гандбольного клуба ЦСКА (Москва).

"Правление женского профессионального гандбольного клуба ЦСКА приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Яном Лесли", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

По словам генерального директора клуба Эдуарда Акопяна, "руководство команды было не в полной мере удовлетворено качеством игры команды в российских и международных турнирах".

До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА будет олимпийская чемпионка Ольга Акопян, которая входит в тренерский штаб команды и сборной России. Помогать ей будут Роман Ляшенко и тренер вратарей Любовь Коротнева.

Ян Лесли возглавил ЦСКА в 2019 году, он стал первым наставником созданного в то время клуба. В первом сезоне Суперлиги-2019/20 команда, усиленная многими титулованными гандболистками, заняла третье место, но получила wild card на участие в Лиге чемпионов, где к настоящему моменту дошла до четвертьфинала. В нынешнем сезоне Суперлиги армейская команда, занимает третье место.

До ЦСКА 49-летний Лесли работал в датских клубах, а также в российском "Ростов-Дон", с которым в 2015 году стал чемпионом России, а также дважды выиграл Кубок и Суперкубок России (оба – в 2015, 2016г.).