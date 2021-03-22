Нурмагомедов решил стать тренером экс-чемпиона UFC Рокхолда

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Люк Рокхолд сообщил, что получил предложение о сотрудничестве от чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Как заявил Рокхолд в интервью TMZ Sports, Нурмагомедов изъявил желание стать его тренером.

По словам Рокхолда, он еще не принял официального решения по поводу предложения Хабиба, однако пока изучает его.

"Сейчас он берет на себя тренерскую роль. Он хочет сыграть важную роль в моем возвращении", - приводятся слова американского бойца.

Рокхолд не дрался с июля 2019 года, когда дебютировал в полутяжелом весе поединком против поляка Яна Блаховича (бой завершился поражением американца нокаутом). С тех пор Рокхолда стали преследовать травмы, мешавшие его возвращению.

Теперь Рокхолд заявляет о возвращении в средний вес и считает, что Нурмагомедов сыграет в этом важную роль.

"Он хочет стать "тренером года", пойти по стопам отца. Его отец всегда был проницательным и всегда хорошо разбирался в спорте. Я думаю, Хабиб готов взять на себя эту роль отца", - выразил мнение американский спортсмен.

19 марта глава UFC Дана Уайт заявил об официальном завершении карьеры Нурмагомедова.

Последний бой с участием 32-летнего Нурмагомедова состоялся в ночь на 25 октября 2020 года в ОАЭ, где он победил американца Джастина Гэтжи и вновь защитил чемпионский пояс UFC в легком весе. По окончании того поединка россиянин объявил о завершении карьеры. Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, в том числе - 13 в рамках UFC.

Между тем, после объявленного Нурмагомедовым решения спортсмена периодически спрашивали о возможном возобновлении карьеры, на что тот отвечал отрицательно. В свою очередь, различные менеджеры намекали на то, что Хабиб вернется в UFC и ожидалось, что это может произойти после встречи Нурмагомедова с Уайтом.