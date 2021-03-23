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Нурмагомедов исключен из рейтингов UFC

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отсутствует в рейтингах UFC. Он был исключен из списков после заявления главы UFC Даны Уайта об официальном завершении спортсменом карьеры.

В октябре 2020 года Нурмагомедов заявил, что завершает выступления в спорте. Информацию об этом он озвучил, выступая с речью после победного боя над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби, где он защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

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Однако, несмотря на завершение карьеры, Нурмагомедов не только оставался в рейтинге, но и спустя два дня возглавил общий, вне зависимости от весовой категории, рейтинг UFC. На его вершине он находился вплоть до вторника. Теперь лидером здесь является американец Джон Джонс, а титул чемпиона мира в легком весе стал вакантным.

Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, в том числе - 13 в рамках UFC.

Между тем, после объявленного Нурмагомедовым осеннего решения, его периодически спрашивали о возможном возобновлении карьеры, на что тот отвечал отрицательно. В свою очередь, различные менеджеры намекали на то, что Хабиб вернется в UFC и ожидалось, что это может произойти после встречи Нурмагомедова с Уайтом.

UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов MMA

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