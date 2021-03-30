Назван состав сборной России по футболу на матч со Словакией

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии.

С первых минут в составе российской команды на поле будут присутствовать Антон Шунин, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Марио Фернандес, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Головин, Рифат Жемалетдинов.

Матч пройдет в Трнаве во вторник и стартует в 21:45 мск. "Интерфакс" ведет ее текстовую трансляцию.