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Теннисистка Вероника Кудерметова впервые выиграла титул WTA в Чарльстоне

В понедельник она станет первой ракеткой России

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Вероника Кудерметова обыграла Данку Ковинич из Черногории в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), прошедшего в Чарльстоне (США).

Результат поединка - 6:4, 6:2 в пользу Кудерметовой, для которой этот титул WTA стал первым в карьере.

Соревнования в Чарльстоне относятся к категории WTA-500 с призовым фондом более $565 тысяч. Победитель получит почти $69 тыс. и 470 очков в зачет рейтинга WTA. Таким образом, в понедельник Кудерметова покинет свое 38 место и поднимется в топ-30 теннисисток мира.

Кроме этого, 23-летняя Кудерметова станет первой ракеткой России, обойдя Екатерину Александрову (34 место в рейтинге), Светлану Кузнецову (35) и Дарью Касаткину (37).

Вероника Кудерметова WTA теннис

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