Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Эмилии-Романьи

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", который проходит в итальянской Имоле.

Хэмилтон проехал лучший круг за 1 минуту 14,411 секунд.

Второе и третье время показали пилоты Red Bull Серхио Перес (Мексика) и Макс Ферстаппен (Нидерланды), которые отстали от лидера на 0,035 и 0,087 секунд, соответственно.

Россиянин Никита Мазепин, представляющий команду Haas, выбыл после первого сегмента квалификации и занял 19-е место. Свой самый быстрый круг Мазепин проехал за 1 минуту 16,797 секунд.

Текущий сезон является для Мазепина дебютным в "Формуле-1". В первом гран-при сезона, который проходил в Бахрейне, Мазепин сошел с трассы на первом круге.

Гонка Гран-при Эмилии-Романьи состоится 18 апреля.