"Авангард" обыграл ЦСКА на старте финала Кубка Гагарина

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты омского "Авангарда" победили соперников из московского ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина-2021.

Встреча прошла в Москве, на льду ЦСКА. В итоговом протоколе зафиксировано поражение ЦСКА со счетом 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). В составе победителей отличились Егор Чинахов (16 минута), Кирилл Готовец (31), Рид Буше (52, в большинстве) и Илья Каблуков (58). За армейцев шайбу забросил Андрей Локтионов (42).

В конце встречи ЦСКА снял вратаря и стал атаковать вшестером. В итоге Каблуков забивал в пустые ворота.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу омичей.

Следующий матч пройдет 20 апреля в Москве, на "ЦСКА Арене".

ЦСКА является действующим обладателем трофея. "Авангард" никогда не выигрывал Кубок Гагарина.

Обе команды уже играли в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги - в сезоне-2018/2019, где победил ЦСКА.

Кубок Гагарина-2020 не состоялся из-за пандемии.