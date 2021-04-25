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Гол Ионова принес "Краснодару" победу над "Рубином" в ЧР по футболу

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Казанский футбольный клуб "Рубин" проиграл "Краснодару" в домашнем матче 27-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 0:1. Гол на счету Алексея Ионова (17-я минута).

"Рубин" в турнирной таблице находится в еврокубковой зоне, занимая четвертое место и имея 46 очков. "Краснодар" набрал 38 очков и поднялся на 10-е место.

Ранее в воскресенье в рамках тура "Уфа" на своем стадионе уступила "Сочи" - 2:3. Тульский "Арсенал" в гостях проиграл "Ростову" - 1:0.

Футбол Рубин РПЛ

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