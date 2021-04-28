"Барселона" обыграла "Зенит" и вышла вперед в серии 1/4 финала Евролиги

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на своей арене уступил испанской "Барселоне" в третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги.

Встреча на "СИБУР-Арене" завершилась со счетом 70:78 (16:16, 17:18, 18:21, 19:23).

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу "Барселоны". Следующий поединок, который может стать решающим, пройдет 30 апреля и тоже в Петербурге.

Победитель этой пары в 1/2 финала встретится с лучшей командой пары "Олимпия Милан" (Италия) - "Бавария" (Германия), где итальянский клуб лидирует в серии со счетом 2:0.

В текущем сезоне "Зенит" занял 8-е место в регулярном чемпионате. "Барселона" выиграла "регулярку".

Действующим победителем Евролиги является московский ЦСКА.

Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на своей арене уступил испанской "Барселоне" в третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги.

Встреча на "СИБУР-Арене" завершилась со счетом 70:78 (16:16, 17:18, 18:21, 19:23).

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу "Барселоны". Следующий поединок, который может стать решающим, пройдет 30 апреля и тоже в Петербурге.

Победитель этой пары в 1/2 финала встретится с лучшей командой пары "Олимпия Милан" (Италия) - "Бавария" (Германия), где итальянский клуб лидирует в серии со счетом 2:0.

В текущем сезоне "Зенит" занял 8-е место в регулярном чемпионате. "Барселона" выиграла "регулярку".

Действующим победителем Евролиги является московский ЦСКА.