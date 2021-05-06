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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:15

Япония создаст бесполетную зону во время Олимпийских игр в Токио

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министерство транспорта Японии объявило, что над спортивными объектами в Токио во время Олимпийских и Паралимпийских игр с 21 июля по 5 сентября будет создана бесполетная зона, передает Kyodo.

Согласно заявлению министерства, на регулярные рейсы, вылетающие из или прилетающие в аэропорт Токио, ограничения не распространяются.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские - с 24 августа по 5 сентября.

Иностранные болельщики не смогут посетить Игры в Токио. Вопрос о числе зрителей из Японии, которые будут допущены на стадионы, до сих пор не решен и, по данным СМИ, может быть отложен до июня.

Япония Токио Олимпиада

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