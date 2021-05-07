Российского хоккеиста Бучневича дисквалифицировали за удар клюшкой в лицо

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич дисквалифицирован на один матч за опасную игру высоко поднятой клюшкой в матче Национальной хоккейной лиги с "Вашингтоном", сообщается на сайте НХЛ.

Поединок состоялся в ночь на четверг по московскому времени и завершился победой "Вашингтона" со счетом 4:2. Бучневич во втором периоде ударил клюшкой в лицо форварда соперника Энтони Манту. Также Бучневич выплатит штраф более 28 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что матч между "Рейнджерс" и "Вашингтоном" в рамках очередного тура регулярного чемпионата НХЛ начался с массовой драки. Сразу же после стартового вбрасывания хоккеисты обеих команд разделились на пары и начали потасовку. Через несколько минут произошла вторая массовая драка. В итоге игроки обеих команд за игру заработали 141 минуты штрафа.

Лидер "Рейнджерс" россиянин Артемий Панарин в этом матче не сыграл, поскольку получил травму в драке в предыдущей встрече против того же "Вашингтона".

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин участия в матче не принимал из-за ранее полученной травмы.