Россияне проиграли чехам в заключительном матче Еврохоккейтура
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России потерпели крупное поражение от национальной команды Чехии в последнем туре Чешских игр.
Результат встречи, прошедшей в Праге в воскресенье, - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
Таким образом, национальная команда потерпела второе поражение подряд, прервав серию побед в Еврохоккейтуре, составившую 10 матчей. Ранее сборная уступила финнам (1:4).
В турнирной таблице Чешских игр россияне заняли последнее место. Победили чехи.
Чешские игры стали заключительным этапом Еврохоккейтура-2020/2021.
Еврохоккейтур-2020/2021 досрочно выиграла Россия по итогам предыдущего этапа, который прошел в Швеции в первой половине февраля.
Чешский этап Еврохоккейтура является подготовкой его участников к стартующему 21 мая в Риге чемпионату мира-2021.