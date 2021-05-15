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Россияне проиграли чехам в заключительном матче Еврохоккейтура

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России потерпели крупное поражение от национальной команды Чехии в последнем туре Чешских игр.

Результат встречи, прошедшей в Праге в воскресенье, - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Таким образом, национальная команда потерпела второе поражение подряд, прервав серию побед в Еврохоккейтуре, составившую 10 матчей. Ранее сборная уступила финнам (1:4).

В турнирной таблице Чешских игр россияне заняли последнее место. Победили чехи.

Чешские игры стали заключительным этапом Еврохоккейтура-2020/2021.

Еврохоккейтур-2020/2021 досрочно выиграла Россия по итогам предыдущего этапа, который прошел в Швеции в первой половине февраля.

Чешский этап Еврохоккейтура является подготовкой его участников к стартующему 21 мая в Риге чемпионату мира-2021.

хоккей Еврохоккейтур Чешские игры

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