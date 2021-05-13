Сборная России проиграла Финляндии в матче Еврохоккейтура

Для россиян это первое поражение после десяти побед подряд

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Финляндии во втором туре Чешских игр, заключительного этапа Евротура.

Результат встречи, прошедшей в Праге, - 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) в пользу сборной Финляндии.

В составе финской команды точные броски нанесли Аксель Ринделль (5-я минута), Ере Карьялайнен (51, 60), Теэму Турунен (51). В составе сборной России на 45-й минуте гол провел Максим Шалунов.

Таким образом, сборная России прервала серию побед в Еврохоккейтуре, составившую десять матчей. При этом еще по итогам предыдущего этапа соревнования она обеспечила себе итоговое первое место в общем зачете.

Чешский этап Еврохоккейтура также является подготовкой его участников к стартующему 21 мая в Риге чемпионату мира-2021.

Следующий матч сборная России проведет 15 мая против команды Чехии