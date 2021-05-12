Сборная России по хоккею победила Швецию на Чешских играх
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Швеции в матче Чешских игр, заключительного этапа Еврохоккейтура.
Результат встречи, прошедшей в Праге, - 6:4 (1:1, 3:1, 2:2) в пользу россиян.
В составе сборной России голы провели Игорь Ожиганов (14-я минута), Анотн Бурдасов (22, 38), Эмиль Галимов (23), Владислав Каменев (47, 60).
За Швецию, уступавшую с разницей в три шайбы, точные броски нанесли Оскар Линдберг (9), Йеспер Фреден (32), Филип Холандер (48), Йонатан Пудас (49).
Ранее сборная России досрочно завоевала звание победителя Еврохоккейтура в нынешнем сезоне.
По окончании Еврохоккейтура стартует чемпионат мира-2021. ЧМ в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.