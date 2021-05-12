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Сборная России по хоккею победила Швецию на Чешских играх

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Швеции в матче Чешских игр, заключительного этапа Еврохоккейтура.

Результат встречи, прошедшей в Праге, - 6:4 (1:1, 3:1, 2:2) в пользу россиян.

В составе сборной России голы провели Игорь Ожиганов (14-я минута), Анотн Бурдасов (22, 38), Эмиль Галимов (23), Владислав Каменев (47, 60).

За Швецию, уступавшую с разницей в три шайбы, точные броски нанесли Оскар Линдберг (9), Йеспер Фреден (32), Филип Холандер (48), Йонатан Пудас (49).

Ранее сборная России досрочно завоевала звание победителя Еврохоккейтура в нынешнем сезоне.

По окончании Еврохоккейтура стартует чемпионат мира-2021. ЧМ в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.

хоккей ЧМ по хоккею

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