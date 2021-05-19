Покинувшего "Спартак" Тедеско назвали претендентом на пост тренера "Фиорентины"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Немец итальянского происхождения Доменико Тедеско, покинувший пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак", является основным претендентом на должность наставника "Фиорентины", сообщает Firenze Viola.

В настоящее время с командой работает Джузеппе Якини, сменивший в марте Чезари Пранделли на посту главного тренера.

За тур до финиша чемпионата Италии "Фиорентина" занимает 13-е место в турнирной таблице.

Игроком "Фиорентины" является россиянин Александр Кокорин, перешедший в итальянский клуб из "Спартака" в январе.

Что касается Тедеско, работавшего в "Спартаке" с осени 2019 года, он анонсировал свой уход по окончании сезона-2020/21 еще в декабре прошлого года. В итоге команда под его руководством заняла второе место.