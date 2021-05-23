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Бородин выиграл золото ЧЕ в комплексном плавании на 400 м

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российский пловец Илья Бородин выиграл финальный заплыв в комплексном плавании на дистанции 400 м в рамках проходящего в Будапеште чемпионата Европы по водным видам спорта.

Время россиянина – 4 минуты 10,2 секунды.

Вторым стал итальянец Альберто Раззетти с отставанием в 1,15 секунды. Бронзу завоевал представитель Великобритании Макс Литчфилд (отставание – 1,54 секунды).

Чемпионат Европы завершается в воскресенье.

плавание

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