Поиск
AНачало в 16:15Великобритания ВеликобританияДания ДанияBНачало в 16:15США СШАКазахстан Казахстан

Нурмагомедов отказался от $100 млн за бой с Мейвейзером

Нурмагомедов отказался от $100 млн за бой с Мейвейзером
Хабиб
Фото: Mike Roach/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств отклонил предложение о боксерском поединке с непобежденным американцем Флойдом Мейвейзером за $100 млн. Об этом рассказал Али Абдель-Азиз, менеджер Нурмагомедова.

"Хабибу предложили 100 миллионов долларов после того, как он завершил карьеру, чтобы драться с Флойдом Мэйвезером. 100 миллионов долларов. Вы можете спросить Флойда, вы можете спросить любого", - приводит слова Абдель-Азиза Sportskeeda.

"Но Хабиб сказал: "Нет, я на ушел, я сказал маме, что я не ушел, я сдержу слово перед мамой". Если моя мать скажет мне снова драться, возможно, я и сделаю это, но прямо сейчас она сказала мне не драться". Он происходит из мусульманской культуры, мы очень глубоко уважаем своих матерей, мы не можем попасть на небеса без разрешения матери" – сказал менеджер.

В октябре 2020 года Нурмагомедов заявил, что завершает выступления в спорте. Информацию об этом он озвучил, выступая с речью после победного боя над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби, где он защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, в том числе - 13 в рамках UFC.

Между тем, после завершения карьеры Нурмагомедов заявлял, что $100 млн могли бы стать поводом для того, чтобы задуматься о возвращении в октагон.

Хабиб Нурмагомедов

Новости по теме

Нурмагомедов победил Гэтжи

Новости

"Реал" продлил контракт с Модричем

Чемпионат мира по хоккею-2021

"Вашингтон" не отпустил вратаря Самсонова в сборную России

Чемпионат мира по хоккею-2021

ИИХФ сохранит флаг Белоруссии в Риге на время проведения ЧМ

Пандемия коронавируса

Госдеп рекомендовал гражданам США не посещать Японию из-за COVID-19

Госдеп рекомендовал гражданам США не посещать Японию из-за COVID-19
Чемпионат мира по хоккею-2021

Вслед за Латвией и США сборную Канады обыграла Германия

Чемпионат мира по хоккею-2021

Белоруссия вышлет посла Латвии из-за замены белорусского флага в Риге

Чемпионат мира по хоккею-2021

Сборная России проиграла Словакии

Сборная России проиграла Словакии

Руй Витория стал новым главным тренером ФК "Спартак"

Руй Витория стал новым главным тренером ФК "Спартак"
Чемпионат мира по хоккею-2021

Назван состав сборной России на матч против Словакии

Чемпионат мира по хоккею-2021

Словакия - Россия. Онлайн

Словакия - Россия. Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код