Нурмагомедов отказался от $100 млн за бой с Мейвейзером

Хабиб Фото: Mike Roach/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств отклонил предложение о боксерском поединке с непобежденным американцем Флойдом Мейвейзером за $100 млн. Об этом рассказал Али Абдель-Азиз, менеджер Нурмагомедова.

"Хабибу предложили 100 миллионов долларов после того, как он завершил карьеру, чтобы драться с Флойдом Мэйвезером. 100 миллионов долларов. Вы можете спросить Флойда, вы можете спросить любого", - приводит слова Абдель-Азиза Sportskeeda.

"Но Хабиб сказал: "Нет, я на ушел, я сказал маме, что я не ушел, я сдержу слово перед мамой". Если моя мать скажет мне снова драться, возможно, я и сделаю это, но прямо сейчас она сказала мне не драться". Он происходит из мусульманской культуры, мы очень глубоко уважаем своих матерей, мы не можем попасть на небеса без разрешения матери" – сказал менеджер.

В октябре 2020 года Нурмагомедов заявил, что завершает выступления в спорте. Информацию об этом он озвучил, выступая с речью после победного боя над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби, где он защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, в том числе - 13 в рамках UFC.

Между тем, после завершения карьеры Нурмагомедов заявлял, что $100 млн могли бы стать поводом для того, чтобы задуматься о возвращении в октагон.