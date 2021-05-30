Кузнецова и Потапова проиграли в матчах первого круга Roland Garros

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российские теннисистки Светлана Кузнецова и Анастасия Потапова выбыли из Открытого чемпионата Франции по теннису (турнир Большого шлема Roland Garros), проиграв в матчах первого круга в одиночном разряде.

Кузнецова, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 40-е место, уступила 16-й ракетке мира белоруске Виктории Азаренко – 4:6, 6:2, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты.

В свою очередь, Потапова (номер 78 в мировом рейтинге) потерпела поражение от представительницы Канады Анни Фернандес Лейлы (69) – 2:6, 1:6. Спортсменки провели на корте 1 час 1 минуту.

Соревнования в основной сетке в рамках Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.