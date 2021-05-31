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Заболотный назвал переход в ФК ЦСКА возвращением в семью

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный заявил, что счастлив вернуться в московский ЦСКА.

"Красно-синяя семья, я вернулся, я дома, я счастлив! – написал Заболотный в инстаграме.

Также он пожелал успехов команде "Сочи", цвета которой защищал перед переходом в ЦСКА.

О ранее анонсированном переходе Заболотного из "Сочи" в ЦСКА официально было объявлено в понедельник.

"ПФК ЦСКА подписал контракт со своим воспитанником Антоном Заболотным. Соглашение с 29-летним нападающим рассчитано на три года", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Заболотный ранее выступал за ЦСКА с 2008 по 2012 год, трижды уходив в аренду- в "Волгарь" (Астрахань), "Урал" (Екатеринбург) и "Динамо" (Брянск). Позже нападающий играл за "Уфу", "Факел" (Воронеж), "Тосно", "Зенит" (Санкт-Петербург). Последние два сезона Заболотный выступал за "Сочи".

В составе "Зенита" Заболотный стал чемпионом России в сезоне 2018/2019.

С 2017 года Заболотный выступает за сборную России, за которую провел 12 матчей и забил один гол. 11 мая Станислав Черчесов включил нападающего в расширенный список сборной России для подготовки к чемпионату Европы.

футбол ФК ЦСКА

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