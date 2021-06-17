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Бабаян будет помощником Березуцкого в ЦСКА

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Казахстанский специалист Григорий Бабаян вошел в тренерский штаб московского ФК ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.

Экс-наставник ФК "Тобол" будет помогать Алексею Березуцкому, который стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА.

Во вторник ЦСКА объявил об отставке с поста главного тренера команды хорвата Ивицы Олича. Работавший в клубе с марта Олич объяснил свой уход разногласиями с руководством ЦСКА.

В четверг генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не ищет нового главного тренера и рассчитывает на продолжительное сотрудничество с экс-защитником команды Березуцким.

футбол ФК ЦСКА

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