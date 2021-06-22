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Шубенков признан невиновным в употреблении допинга

Шубенков признан невиновным в употреблении допинга
Российский спортсмен Сергей Шубенков
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган (Athletics Integrity Unit) снял с российского легкоатлета Сергея Шубенкова обвинения в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба AIU.

"Дисциплинарный трибунал установил, что с россиянина Сергея Шубенкова снимаются обвинения в нарушении антидопинговых правил, на что указывала проба, взятая во внесоревновательный период 15 декабря 2020 года. Шубенков поэтому не будет наказан дисквалификацией", - говорится в сообщении.

"Было обнаружено, что проба, взятая у Шубенкова, содержит низкую концентрацию вещества ацетазоламид (мочегонное средство). После тщательного изучения объяснений спортсмена, полученных в процессе расследования, AIU признал, что положительный результат был получен из-за непреднамеренного приема остатков лекарств, используемых для лечения члена семьи", - отмечается там же.

Шубенков - чемпион мира в беге с барьерами 2015 года. Также он является трехкратным чемпионом Европы (в 2012, 2013 и 2014 годах).

легкая атлетика Сергей Шубенков

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