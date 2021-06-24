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УЕФА отменил правило гостевого гола в еврокубках

УЕФА отменил правило гостевого гола в еврокубках
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отменить правило гостевого гола в матчах международных клубных турниров, проводимых под эгидой организации.

Правило вступает в силу в мужских и женских еврокубках, начиная с сезона-2021/22, сообщается на сайте УЕФА.

До этого продолжительное время действовал пункт регламента, согласно которому преимущество при равном исходе двухматчевого противостояния в стадии плей-офф еврокубков получала команда, забившая больше мячей в гостях.

К примеру, в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА-2020/21 немецкая "Бавария" на своем поле проиграла французскому "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:3, а в ответном матче в гостях выиграла у ПСЖ со счетом 1:0. В полуфинал вышел ПСЖ, поскольку на поле соперника он забил больше мячей, чем это сделала "Бавария" в Париже.

Теперь при аналогичном раскладе будет назначаться дополнительное время, а если оно не выявит победителя, состоится серия пенальти.

Правило выездных голов было введено в 1965 году.

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