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Нурмагомедов заявил о попытках UFC вернуть его в спорт

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил о том, что глава UFC Дана Уайт периодически поднимает вопросы о его возвращении.

"Пару дней назад мне звонит Али Абдель-Азиз (менеджер Нурмагомедова – ИФ) и говорит: "Ты знаешь, что мне Дана сказал? Он говорит: "А почему Хабиб никогда меня не спрашивает, сколько я ему денег предложил?". "Я (говорит Хабиб) говорю: "Мне это не интересно, я принял решение", - сказал Нурмагомедов интервью YouTube-каналу UFC Russia.

"Но он (Уайт) не сдается. Он, весь главный UFC-офис, вся эта машина, все еще думают, что я себе цену набиваю. Я думаю, со временем они поймут", - добавил он.

В октябре 2020 года Нурмагомедов заявил, что завершает выступления в спорте. Информацию об этом он озвучил, выступая с речью после победного боя над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби, где он защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, в том числе - 13 в рамках UFC.

Между тем, после завершения карьеры Нурмагомедов заявлял, что $100 млн могли бы стать поводом для того, чтобы задуматься о возвращении в октагон.

UFC Хабиб Нурмагомедов

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