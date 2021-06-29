Звонарева вышла во второй круг турнира в Уимблдоне

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вера Звонарева завоевала путевку во второй круг турнира Большого шлема Wimbledon.

В стартовом раунде соревнования она нанесла поражение представительнице Чехии Марии Боузковой – 7:5, 6:4.

Звонарева в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 96-е место, Боузкова – 52-е.

Следующей соперницей Звонаревой будет Ига Швентек из Польши. Швентек – девятая ракетка мира.

Во вторник победы также добилась россиянка Людмила Самсонова. 65-я ракетка мира взяла верх над эстонкой Кайей Канепи - 6:4, 6:2. Во втором круге Самсонова сыграет с победительницей пары Джессика Пегула (США, 26-й номер рейтинга) – Каролин Гарсия (Франция, 76).

В свою очередь, россиянка Анастасия Потапова выбыла из турнира, уступив – 1:6, 4:6 – хорватке Донне Векич. Потапова занимает в мировом рейтинге 80-е место, Векич – 49-е.