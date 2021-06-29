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Медведев вышел во второй круг турнира в Уимблдоне

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в матче первого круга турнира Большого шлема Wimbledon.

Медведев, занимающий в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) второе место, обыграл Штруффа (45) с результатом 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3). Соперники провели на корте 2 часа 31 минуту.

Во втором круге Медведев встретится с победителем встречи между японцем Ясутакой Утиямой (116) и испанцем Карлосом Гарфией (75).

Турнир проходит в Лондоне с 28 июня по 11 июля.

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