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Госсекретарь США обвинил Лукашенко в нарушении прав бегуньи Тимановской

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия властей Белоруссии в отношении белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, принимавшей участие в токийской Олимпиаде, является недопустимым нарушением ее прав и олимпийского духа.

"Режим Лукашенко (президент Белоруссии Александр Лукашенко - ИФ) стремится совершить еще один акт транснациональных репрессий: пытается заставить олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую уехать домой просто за реализацию свободы слова", - написал дипломат в твиттере.

Тимановская оказалась в центре скандала после того, как раскритиковала белорусских спортивных чиновников, заявивших ее на участие в эстафете 4 по 400 метров без ее согласия и даже не уведомив спортсменку. После этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии снял ее с соревнований и решил увезти на родину "в связи с эмоционально-психологическим состоянием". Позже Тимановская заявила, что белорусские власти пытаются вывезти ее из Токио против ее воли, и попросила Международный олимпийский комитет (МОК) о помощи.

По сообщениям СМИ, представители белорусской делегации привезли спортсменку в аэропорт Токио для отправки в Белоруссию, но там она обратилась за защитой к японской полиции. Позднее представитель МОК Марк Адамс сообщил, что она провела ночь на понедельник в отеле токийского аэропорта, где находилась "в безопасности и под защитой".

В понедельник польские власти выдали Тимановской гуманитарную визу.

Олимпиада ОИ-2020 Легкая атлетика Белоруссия США Кристина Тимановская

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