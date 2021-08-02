Тимановская отказалась возвращаться на родину и находится под охраной японских властей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая отказалась выполнять решение тренеров сборной Белоруссии об отправке домой с Олимпийских игр в Токио, заявила, что расскажет о своих планах на будущее через своего адвоката.

"Теперь я нахожусь в безопасном месте. Я расскажу о своих планах на будущее завтра утром (в понедельник - ИФ) через адвоката", - сказала она телеканалу "Асахи".

Однако она не сказала, покинула ли она полицейский участок в токийском аэропорту "Ханэда" или нет. Ранее сообщалось, что она находится в полицейском участке аэропорта, позднее появились сообщения, что ее вывезли из аэропорта в "безопасное место".

Ранее Тимановская опубликовала видеообращение, в котором заявила: "Я обращаюсь за помощью к Международному олимпийскому комитету, на меня оказывается давление, и они (Национальный олимпийский комитет Белоруссии, НОК - ИФ) пытаются вывезти меня из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться". Поводом, по сообщению СМИ, стал отказ спортсменки выступить в эстафете 4х400 после того, как две ее подруги по команде были отстранены от участия из-за недостаточного количества допинг-проб. НОК Белоруссии в воскресенье заявил, что тренеры сборной по легкой атлетике в связи с отказом от участия в забеге приняли решение отправить Тимановскую на родину, мотивировав решение ее психологическим состоянием.

СМИ со ссылками на различные источники сообщают о желании Тимановской попросить убежище в Европе, в качестве возможных стран называются Австрия и Германия. О готовности принять ее уже заявили Чехия и Польша. В сообщениях СМИ утверждается, что спортсменка опасается, что по возвращении на родину может быть арестована.