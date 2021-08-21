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Рублев вышел в финал теннисного турнира Masters, обыграв Медведева

Рублев вышел в финал теннисного турнира Masters, обыграв Медведева
Фото: Dylan Buell/Getty Images

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев обыграл своего соотечественника Даниила Медведева в полуфинальном матче турнира серии ATP Masters 1000, который проходит в Цинциннати (США).

Рублев одержал победу с результатом 2:6, 6:3, 6:3. Соперники провели на корте 2 часа 16 минут.

Рублев занимает седьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Медведев идет на второй позиции.

В финале Рублев встретится с победителем матча между Стефаносом Циципасом (Греция, 3) и Александром Зверевым (Германия, 5).

8-кратный победитель турниров ATP Рублев ни разу не выигрывал турнир серии ATP Masters 1000.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд соревнований в Цинциннати составляет $4 млн 845,025 тыс.

Теннис

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