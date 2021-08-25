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Россиянин Николаев завоевал серебро Паралимпиады в заплыве на 100 м

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российский пловец Андрей Николаев стал серебряным призером Паралимпиады-2020 в Токио, финишировав вторым на дистанции 100 м вольным стилем.

Его время – 57,69 секунды. Он уступил ставшему победителем финального заплыва австралийцу Бену Попхэму 0,32 секунды.

Бронзовым призером в этой дисциплине стал представитель Греции Димостенис Михалентзакис.

Медаль Николаева – первая серебряная в активе сборной России на Паралимпиаде. Также отечественные спортсмены заработали три золотые и две бронзовые медали.

В Паралимпиаде принимают участие 4400 спортсменов, они разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Российские паралимпийцы выступят в 19 видах. В состав российской делегации на Паралимпийские игры в Токио вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Российские спортсмены в свете санкций CAS, запрещающих участвовать в Играх под государственной символикой РФ, выступают под флагом Паралимпийского комитета России.

Паралимпиада-2020 Токио

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