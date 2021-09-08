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Футболист "Краснодара" Сулейманов перешел в турецкий "Гиресунспор" на правах аренды

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Магомед-Шапи Сулейманов остаток сезона проведет в чемпионате Турции.

"Футбольный клуб "Краснодар" достиг соглашения с турецким клубом "Гиресунспор" об аренде Магомеда-Шапи Сулейманова", - говорится в сообщении пресс-службы российского клуба.

Отмечается, что срок аренды истекает 30 июня 2022 года.

21-летний Сулейманов является воспитанником Академии ФК "Краснодар". Он провел за основную команду клуба 118 матчей, забил 23 мяча и отдал 7 результативных передач.

"Гиресунспор" в настоящий момент является аутсайдером чемпионата Турции, проиграв в стартовых трех турах нового сезона.

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