Футболист "Краснодара" Сулейманов перешел в турецкий "Гиресунспор" на правах аренды
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Магомед-Шапи Сулейманов остаток сезона проведет в чемпионате Турции.
"Футбольный клуб "Краснодар" достиг соглашения с турецким клубом "Гиресунспор" об аренде Магомеда-Шапи Сулейманова", - говорится в сообщении пресс-службы российского клуба.
Отмечается, что срок аренды истекает 30 июня 2022 года.
21-летний Сулейманов является воспитанником Академии ФК "Краснодар". Он провел за основную команду клуба 118 матчей, забил 23 мяча и отдал 7 результативных передач.
"Гиресунспор" в настоящий момент является аутсайдером чемпионата Турции, проиграв в стартовых трех турах нового сезона.