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Джошуа заработает за бой с Усиком $20,5 млн

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Гонорар чемпиона мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжелом весе британца Энтони Джошуа за бой с украинцем Александром Усиком составит 15 млн фунтов стерлингов ($20,5 млн), сообщает The Mirror.

Отмечается, что Джошуа в итоге получит меньше чем должен был заработать за отмененный (планировался на август) поединок против соотечественника Тайсона Фьюри.

Между тем, Sportingfree сообщал о том, что гарантированный минимум, который получит Джошуа за бой с Усиком, составит $10 млн. Что касается Усика, его гарантированный минимум - $3 млн.

Поединок пройдет в ночь на 26 сентября в Лондоне на домашнем стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм". Для 31-летнего Джошуа это будет вторая защита титула, завоеванного им в декабре 2019 года. Тогда он победил мексиканца Энди Руиса, а через год он защитил титул, нокаутировав болгарина Кубрата Пулева.

На счету Джошуа в профессиональном боксе 24 победы (22 нокаутом) при одном поражении. 34-летний Усик, в свою очередь, выиграл все 18 поединков (13 – нокаутом).

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