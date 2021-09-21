Арбитр Вилков раскритиковал Слуцкого за поведение в матче с "Зенитом"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Пожизненно отстраненный арбитр Михаил Вилков назвал неподобающими действия главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого, удаленного в матче чемпионата России по футболу против петербургского "Зенита".

"Высокообразованный тренер не должен позволять вести себя подобным образом! Своим поведением Леонид Викторович спровоцировал заполненные трибуны Центрального скандировать матерные слова в адрес судейской бригады! На стадионе присутствовали дети! А поведение главного тренера команды из республики Татарстан является, мягко говоря, неподобающим!" - приводит слова Вилкова "Спорт-Экспресс".

По ходу прошедшей накануне в Казани игры Слуцкий в резкой форме оспаривал решения главного судьи Сергея Иванова, в результате чего был удален.

😡😡😡 Разгневанный Слуцкий нарвался на удаление



Леонид Викторович заступился за Хвана, на котором не зафиксировали фол. Судья не оценил шум и ярость: дал обоим по желтой, а для тренера она стала второй 🟥



На чьей стороне ты? pic.twitter.com/sZbqgMcPpN — Матч ТВ (@MatchTV) September 20, 2021

"Попытка тренера с европейским прошлым свалить свою безударную игру на судей выглядит смешно! В первом тайме создавалось ощущение, что играет команда английской премьер-лиги против команды ФНЛ-2!" - отметил Вилков, предложив отправить Слуцкого "поработать на 3-4 тура с командой ЮФЛ из Казани".

"Главную команду "Рубина" может возглавить тренер из ЮФЛ. Вдруг у него лучше получится", - отметил Вилков.

Матч завершился победой "Зенита" со счетом 3:1. По окончании игры Слуцкий назвал судью Иванова профнепригодным. Наставник "Рубина" подчеркнул, что за свою 15-летнюю карьеру тренера был удален дважды, оба раза – арбитром Ивановым.

Слуцкий разнес арбитра Иванова 😡🔥



Назвал профнепригодным и призвал убрать из судейства. У тренера "Рубина" 15 лет не было красных карточек, но за последний год случились две – обе от Иванова. Совпадение? 😑



Пламенная речь Леонида Викторовича:https://t.co/7Uvvaofeyu pic.twitter.com/M3Sn0J75x6 — Матч ТВ (@MatchTV) September 20, 2021

Что касается Вилкова, он был пожизненно отстранен от работы в российском футболе весной нынешнего года в связи "с утратой доверия". По ходу прошлого сезона Вилков уже выводился временно из списка арбитров РПЛ.