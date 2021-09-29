"Металлург" продлил победную серию в КХЛ до восьми матчей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" одержали победу над соперниками из "Барыса" (Нур-Султан) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:3 (0:1, 2:2, 2:0).

В составе "Металлурга" отличились Никита Коростелев (25-я минута), Андрей Чибисов (40), Артем Земченок (44) и Брендэн Лайпсик (51). "Барыс" ответил шайбами Кертиса Волка (6), Мэттью Фрэттина (24) и Коди Куника (28).

Победа "Металлурга" стала восьмой подряд для клуба в регулярном чемпионате КХЛ.

В параллельном матче "Салават Юлаев" (Уфа) обыграл "Автомобилист" (Екатеринбург) со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

"Салават Юлаев" и "Металлург" лидируют в Восточной конференции, у клубов по 20 очков. "Автомобилист" идет на пятой позиции (13 очков), "Барыс" - восьмой, имеет в активе 10 очков.