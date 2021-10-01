Чемпион ОИ гимнаст Далалоян счел несправедливым вручение Авериной BMW Х5

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Артур Далалоян, выигравший золотую медаль ОИ в Токио в спортивной гимнастике, удивился решению вручить ставшей серебряным призером художественной гимнастке Дине Авериной автомобиль BMW Х5 наравне с чемпионами.

"Безусловно, у всех это вызвало бурное... Ладно, не буду говорить за всех. Скажу за себя. Моя первая реакция - легкое непонимание", - сказал Далалоян "Спорт-Экспрессу".

Помимо Дины Авериной, автомобиль - BMW Х3 (авто этой марки получили серебряные и бронзовые призеры) получила оставшаяся без медали ее сестра Арина.

"С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой, это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам - из-за невезения, травм или спорного судейства - в призеры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных", - отметил гимнаст.

Далалоян затруднился ответить, действительно ли сестер Авериных засудили на соревнованиях в Токио.

"Четко ответить на этот вопрос может лишь тот, кто досконально разбирается в правилах художественной гимнастики. О себе такого сказать не могу. Что бросилось в глаза? У израильтянки Ашрам программы были посложнее. Но она допустила ошибку (выронила ленту – ИФ). На мой взгляд, грубую", - сказал он.

"Тем не менее Ашрам поставили высокую оценку. За наших девочек, конечно, очень обидно. Но... Это решение судей. С ними не спорят. Да и не бывает на Олимпийских играх в судейской коллегии случайных людей", - подчеркнул спортсмен, заявив, что не верит в заговор против России.

На Олимпиаде-2020 в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золотых медалей в художественной гимнастике. В личном первенстве Дина Аверина стала второй, уступив золото израильтянке Линой Ашрам. В групповом многоборье сборная России завоевала серебро, первое место заняла Болгария.

Судейство на олимпийских турнирах по художественной гимнастике в Токио вызвало резкую критику российских экспертов, включая президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.