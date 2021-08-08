Россия вновь осталась без золота в художественной гимнастике
Россиянки завоевали серебро в групповом многоборье, проиграв золото Болгарии
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сборная России по художественной гимнастике стала серебряным призером летних Олимпийских игр в Токио в групповом многоборье.
Российская команда, в составе которой выступили Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко, заработала 90,700 балла.
Первое место заняла Болгария (92,100), третье – Италия (87,700).
Впервые с 1996 года Россия осталась без олимпийской награды высшего достоинства как в личном, так и групповом многоборье. Накануне россиянка Дина Аверина стала второй в личных соревнованиях, а победу одержала израильтянка Линой Ашрам. Судейство в этой дисциплине вызвало резкую критику со стороны отечественных экспертов, а Аверина назвала его несправедливым.
Теперь в активе сборной России на Играх-2020 70 медалей, из них 20 золотых, 27 серебряных, 23 бронзовые.
🥈 в командном многоборье по художественной гимнастике #КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/sfDaAZYKI3— Olympic Russia (@Olympic_Russia) August 8, 2021