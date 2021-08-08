Россия вновь осталась без золота в художественной гимнастике

Россиянки завоевали серебро в групповом многоборье, проиграв золото Болгарии

Спортсменки ОКР после выступления на финальных соревнованиях по художественной гимнастике в групповом многоборье на Олимпиаде-2020 Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сборная России по художественной гимнастике стала серебряным призером летних Олимпийских игр в Токио в групповом многоборье.

Российская команда, в составе которой выступили Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко, заработала 90,700 балла.

Первое место заняла Болгария (92,100), третье – Италия (87,700).

Впервые с 1996 года Россия осталась без олимпийской награды высшего достоинства как в личном, так и групповом многоборье. Накануне россиянка Дина Аверина стала второй в личных соревнованиях, а победу одержала израильтянка Линой Ашрам. Судейство в этой дисциплине вызвало резкую критику со стороны отечественных экспертов, а Аверина назвала его несправедливым.

Теперь в активе сборной России на Играх-2020 70 медалей, из них 20 золотых, 27 серебряных, 23 бронзовые.