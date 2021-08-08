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Художественная гимнастика05:00Женщины, Финал  Болгария Россия ИталияПодробнее

Винер-Усманова связала с судейскими манипуляциями результат гимнасток на ОИ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова считает, что на результате отечественных спортсменок в этом виде спорта на Играх-2020 в Токио сказался судейский фактор.

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"Еще полтора месяца назад на ЧЕ Россия выиграла у Болгарии в многоборье и выиграла золотые медали, а сегодня моментально на самом сильном виде, когда у Болгарии на первом упражнении слабее мячи, сразу на балла три сделали разницу. Это ужасно. Гегемонию нельзя так остановить, только судейскими манипуляциями", - приводит слова Винер-Усмановой "Спорт-Экспресс".

Как сообщалось, в воскресенье сборная России стала второй в групповом многоборье, уступив первое место Болгарии. Накануне россиянка Дина Аверина завоевала серебро, проиграв борьбу за золото израильтянке Линой Ашрам.

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"Уже на отборочных соревнованиях было понятно, что Болгарию тянут и что гегемонию России надо остановить. Так было написано на сайте Международной федерации и это было прямое задание к тому, что произошло вчера с Диной Авериной, которая вчера стала героем интернета и соцсетей. Она так подняла патриотический дух нашей страны, что ее так убрали нагло. Сегодня все это произошло сразу", - сказала глава федерации.

"По спортивной составляющей мы могли соревноваться на равных. Россия и Болгария могли соревноваться на равных. Но этими судейскими проделками сделали так, что Россию оставили на втором месте с большим отрывом, без никаких ошибок", - отметила она.

Впервые с 1996 года Россия осталась без золота в личном и командном многоборье.

Хроника 22 апреля – 08 августа 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
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