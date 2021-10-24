Нового гендиректора РУСАДА запланировали избрать в первой декаде декабря

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Конкурс на вакантную должность генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стартует 25 октября, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Ассоциации юристов России.

Предполагается, что подведение итогов должно состояться не позднее чем через шесть недель с даты объявления конкурса.

Как сказали в пресс-службе, гендиректор будет представлять РУСАДА в качестве единоличного исполнительного органа управления в России и за рубежом, поддерживая широкий круг контактов как на национальном, так и на международном уровне (взаимодействие с органами власти, бизнесом, некоммерческими организациями, спортсменами).

Квалификационные требования к кандидату включают в себя наличие высшего образования, владение английским языком на уровне необходимом для взаимодействия с иностранными и международными организациями по вопросам деятельности РУСАДА.

Кроме того, общий трудовой стаж кандидата должен составлять не менее 10 лет, в том числе, на руководящих должностях в государственных или частных организациях в Российской Федерации и/или за рубежом, не менее 5 лет, "безупречную репутацию и отсутствие конфликта интересов в соответствии требованиям Всемирного Антидопингового Кодекса 2021".

Как отметили в пресс-службе ассоциации, кандидат на позицию гендиректора РУСАДА не должен быть связан с профессиональным спортом во избежание конфликта интересов, "чтобы беспристрастно применять Всемирный антидопинговый кодекс, проводить в жизнь его ценности, быть независимым от многих факторов предыдущего социального взаимодействия".

Отобранные комиссией кандидаты будут представлены для окончательного утверждения и принятия решения о назначении набсовету агентства и далее общему собранию членов.

28 августа прошлого года с поста генерального директора агентства был уволен Юрий Ганус. Причиной послужили нарушения в деятельности агентства, выявленные аудитом весной 2020 года. Исполняющим обязанности генерального директора РУСАДА стал юрист Михаил Буханов.