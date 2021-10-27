Три россиянина вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российские нападающие Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс") и Никита Кучеров ("Тампа Бэй"), а также вратарь Сергей Бобровский ("Флорида") вошли в десятку самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2021/22 согласно рейтингу журнала Forbes.

Панарин в рейтинге занимает шестое место с доходом в $11,2 млн. При этом $10,8 млн составят зарплата и бонусы, $400 тыс. – доходы от рекламных контрактов.

Кучеров и Бобровский замыкают топ-10, заняв девятое и десятое места соответственно. Доход Кучерова в текущем сезоне составляет $10,3 млн ($9,9 млн + $400 тыс.), доход Бобровского - $10,1 млн ($9,9 млн + $200 тыс.).

Возглавляет список канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид - $16, 4 млн ($12,4 млн + $4млн).