"Локомотив" в третий раз выиграл клубный ЧМ по пляжному футболу

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" обыграл соперников из португальской "Браги" в финальном матче Мундиалито – чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов.

Результат встречи – 6:4 в пользу москвичей. Самым результативным игроком матча стал Борис Никоноров: на счету футболиста "Локомотива" три гола.

Таким образом, "Локомотив" в третий раз выиграл клубный ЧМ. Ранее трофей им покорялся в 2012 и 2017 году.

Турнир прошел в Москве на площадке "ЦСКА Арены". Помимо "Локомотива" и "Браги" в нем приняли участие московский "Спартак", испанский "Леванте", бразильский "Васко да Гама", парагвайский "Насьональ", японский "Токио Верди" и белорусское "Динамо Минск". "Спартак", планировавший дойти до финала, не смог пройти в четвертьфинал и занял в итоге седьмое место.

Бронзовым призером стал "Васко да Гама", со счетом 10:6 в матче за третье место. победивший "Динамо Минск".

Мундиалито прошел при соблюдении регламента безопасности, связанного с коронавирусом. При этом организаторам пришлось скорректировать расписание турнира. Изначально было запланировано его провести с 27 по 30 октября, однако в свете объявленной с 28 октября по 7 ноября нерабочей недели, пришлось сжать сроки – сначала с 26 по 28 октября, затем – с 26 по 27 октября.