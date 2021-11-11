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Разин стал удаленным консультантом сборной России по хоккею

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер череповецкого хоккейного клуба "Северсталь" Андрей Разин назначен в качестве консультанта сборной России, сообщил вице-президент ФХР, глава штаба национальной команды страны Роман Ротенберг.

"Сейчас мы договорились с Андреем Разиным. Он будет помогать штабу сборной России, будет консультировать в удалённом формате", - приводит слова Ротенберга "Чемпионат".

"Нам импонирует игра "Северстали", система, которую он продвигает, я много говорил с ним летом, — это агрессивный, активный хоккей. Мы хотим видеть в штабе таких специалистов, хотим учиться и развиваться", - отметил глава штаба.

В четверг сборная России проведет первый матч в рамках первого этапа Еврохоккейтура – Кубка Карьяла: в Хельсинки она сыграет с командой Финляндии, начало игры – 19:30 мск.

хоккей

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