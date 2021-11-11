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Рой Джонс высоко оценил выступление россиян на ЧМ по боксу

"Очень доволен результатом", - сказал он "Интерфаксу", комментируя одну золотую, по две серебряные и бронзовые медали россиян

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Результаты российских боксеров на чемпионате мира-2021 в Сербии дают повод говорить об их прогрессе в будущем, заявил "Интерфаксу" бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший.

"Очень доволен результатом, завоеванные ими медали означают, что боксеры реально боролись за победу", - сказал он.

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"Ожидаю (от россиян) прогресса в будущем", - подчеркнул спортсмен.

"Мне очень понравился турнир. Был отличный бокс, были отличные таланты. Все что я увидел, мне понравилось. Понравилось судейство, которое было настолько справедливым, насколько это возможным. Мне кажется все получилось отлично", - выразил мнение получивший в 2015 году гражданство РФ американец.

На ЧМ в Сербии, который завершился 6 ноября, россияне заработали 1 золотую, по 2 серебряные и бронзовые медали. С этими показателями сборная России заняла пятое место в общем зачете. Первой стала Куба (3 золотые, 2 бронзовые медали), помимо нее, Россию опередили Казахстан (2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая), США (2, 2, 0) и Япония (2, 0, 0).

Сборная России в свете решений CAS выступает под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Российские боксеры заявлены как команда Федерации бокса России под аббревиатурой "RBF". В честь триумфа Марка Петровского (выиграл золота в весовой категории свыше 92 кг) вместо гимна РФ звучал фрагмент из музыки Петра Чайковского.

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